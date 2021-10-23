73% американців згодні купити будинок з привидами, якщо це дешево

Майже три чверті жителів США (73%) подумають про купівлю житла, де були помічені паранормальні явища. Особливо якщо за таку нерухомість запропонують низьку ціну.

При цьому майже половина американців (44%) вважають, що вже жили в будинку, де були привиди. Про це свідчать дані опитування 1000 осіб, проведеного на замовлення порталу Real Estate Witch.

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Через що американці відмовляються від покупки житла

Лише 5% опитаних зазначили, що присутність надприродного у будинку може стати перешкод для його покупки. Значно більше американців хвилює:

цвіль і грибок у домі (57%),

проблеми з фундаментом (56%),

шкідливий вплив азбесту, погане водопостачання і термітів (по 54%),

дах, що протікає (по 53%).

Як американці уявляють дім з привидами

Полтергейсти видають американцям гучними / Фото Unsplash

Опитані поділилися своїми уявленнями про класичний будинок з привидами. Серед найбільш поширених ознак:

дивні звуки (64%),

відчуття дотиків або чужого погляду (60%),

незвичайні тіні в будинку (59%),

туманні обриси привидів (56%),

місця в будинку, де дуже холодно або жарко (55%).

За останній рік частка американців, які вірять в надприродне, збільшилася з 70% до 76%. Зараз стало також більше тих, хто готовий придбати будинок з привидами. У 2020 році їх частка становила лише 60%.