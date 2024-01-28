Три ідеальні акцентні кольори для білої кухні: ви не сподівалися побачити ці відтінки

Ви любите свою білу кухню, але вважаєте, що настав час її трохи пожвавити? Додайте цікавий акцентний колір, і результат вас вразить.

Краса білих кухонь полягає в тому, що вона створює легке та повітряне відчуття. До того ж цей колір буде доречним у будь-якому стилі дизайну. Проте з часом монохромний інтерʼєр набридає, тому варто додати хоча б трішки іншого відтінку.

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Бірюзово-блакитний

Біла кухня з кухонною плитою бірюзово-блакитного кольору / Фото Seldin Design Studios

Акцентний колір – це мінімальний елемент іншого яскравішого чи насиченішого тону для цікавинки в інтер'єрі. У цьому випадку – плита на кухні незвичайного бірюзово-блакитного відтінку.

Це несподіване рішення тільки додало яскравої деталі, але й зберегло візуальну чистоту кухні. Цей підхід дуже добре працює в дизайні невеликих кухонь, який зазвичай потребує лише одного акценту.

Хакі

Біла кухня з чорною стільницею і меблями брудно-зеленого відтінку / Фото deVOL Kitchens

Якщо ваша біла кухня має високі стелі або відкрите планування і досить велика, ви можете "приземлити" її візуально, вибравши більш темний колір для шаф. Це привертатиме увагу й додасть дизайну більш збалансованого вигляду. Та й загалом білий у поєднанні з хакі створює сміливий і драматичний контраст.

Червоний

Біла кухня з червоно-помаранчевим стелажем / Фото Little Greene

Яскравий колірний акцент зігріває кухню холодного білого відтінку та створює більш затишну атмосферу. Тож додати родзинку за допомогою насиченого червоного чи помаранчевого відтінку – дуже гарна ідея, хоча це роблять рідко.