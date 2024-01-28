Красота белых кухонь заключается в том., что она создает легкое и воздушное чувство. К тому же этот цвет будет уместен в любом стиле дизайна. Однако со временем монохромный интерьер надоедает, поэтому следует добавить хотя бы немного другого оттенка.

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Бирюзово-голубой

Белая кухня с кухонной плитой бирюзово-голубого цвета / Фото Seldin Design Studios

Акцентный цвет– это минимальный элемент другого более яркого или насыщенного тона для любопытства в интерьере. В этом случае– плита на кухне необычного бирюзово-голубого оттенка.

Это неожиданное решение только добавило яркой детали, но и сохранило визуальную чистоту кухни. Этот подход очень хорошо работает в дизайне небольших кухонь., обычно требует только одного акцента.

Хаки

Белая кухня с черной столешницей и мебелью грязно-зеленого оттенка / Фото deVOL Kitchens

Если ваша белая кухня имеет высокие потолки или открытую планировку и достаточно большая, вы можете "приземлить" ее визуально, выбрав более черный цвет для шкафов. Это будет привлекать внимание и придаст дизайну более сбалансированный вид. Да и вообще белый в сочетании с хаки создает смелый и драматический контраст.

Красный

Белая кухня с красно-оранжевым стеллажем / Фото Little Greene

Яркий цветовой упор согревает кухню холодного белого оттенка и создает более уютную атмосферу. Добавьте изюминку с помощью насыщенного красного или оранжевого оттенка.– очень хорошая идея, хотя это делают редко.