Забудовники заманюють клієнтів знижками до 20%: чи допоможе це ринку нерухомості

Згідно з даними Держстату, будівництво у відносно безпечних регіонах України поступово відновлюється. Однак кількість угод на ринку первинної нерухомості становить лише 10% від довоєнного часу.

Водночас різко зросла собівартість будівництва. Це стало підставою для підвищення цін на квартири в новобудовах.

Читайте також Що врахувати перед початком перепланування квартири: поради девелопера

Скільки коштують квартири від забудовників в Україні

Нові квадратні метри подорожчали у гривні на 25 – 35% порівняно з довоєнним рівнем. У столиці метр нового житла в середньому коштує 48 200 гривень. Це на 12 400 гривень або 25% більше, ніж пів року тому.

При цьому найбільший приріст за часи війни показав Ужгород: нове житло в регіоні подорожчало на 55%, або 14 200 гривень. Зараз вартість квадратного метра у новобудові становить 39 700 гривень.

Експерти пояснюють, що таке зростання пов'язано насамперед подорожчанням будівельних матеріалів, які зросли у ціні щонайменше на 20 – 25% у доларах. При цьому очікується, що до кінця року пронесеться ще кілька хвиль збільшення вартості сировини. Забудовники прогнозують підвищення цін ще від 5 до 15%.

Водночас частина забудовників зіткнулися із дефіцитом будматеріалів. Деякі були змушені підвищувати ціну через збільшення витрат на логістику.

Втримувати ціну зараз можуть ті девелопери, які сформували резерви будматеріалів ще до війни. Втім, ця завбачливість є тимчасовою і згодом ціни зростатимуть прямо пропорційно до збільшення собівартості будівництва.

Якою є реальна ціна за новобудови

Реальні ціни, за якими здійснюють угоди на ринку, часто є нижчими за довоєнні. Це зумовлено дуже низьким попитом на нерухомість. Нині кількість продажів становить 10 – 15% від довоєнних показників.

Щоб бодай якось оживити ринок забудовники змушені пропонувати знижки та акції покупцям за умови 100% оплати, а також розстрочки на 3 – 7 років із фіксацією ціни. Потрапити на такі умови, за словами експертів, можна до кінця 2022 року.

Існує задекларована девелоперами ціна, озвучена в рекламі, а також ціна для реального покупця зі значним дисконтом від довоєнної ціни в розмірі 15 – 20%,

– розповів співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

Однак подібні пропозиції навряд чи допоможуть істотно збільшити попит на нерухомість. Більшість потенційних покупців схильна відкласти придбання житла як мінімум до завершення опалювального сезону.

Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе додає, що головною перешкодою залишається війна. Й до завершення активної фази очікувати масового зростання попиту на нерухомість не варто. Водночас він наголошує, що через війну країна має дефіцит житла обсягом не менше 50 мільйонів квадратних метрів і на відбудову піде понад 5 років. Тож людям потрібно буде десь жити, попит зростатиме.