Цього року в тренді невимушені, органічні та наповнені теплом інтер'єри. А такі простори можна створити лише завдяки нейтральним тонам. Один із таких кольорів зараз часто обирають замість чорного.

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Новий колірний тренд

Дизайнери кажуть, що цього року віддають перевагу темно-коричневому. За словами експертів, він загалом створює більш приємний і позачасовий вигляд.

"Хоча чорний колір буває дуже витонченим, він також може здаватися надто строгим", – пояснює цю тенденцію дизайнерка інтер'єру з Лондона Сінція Моретті.

Кажуть, що заміна чорного на коричневий є корисною, адже другий створює затишне відчуття, зберігаючи похмуру привабливість, як чорний.

Темно-коричневий дарує витонченість із відтінком тепла на відміну від різкого чорного,

– додає Сінція.

Маленька вітальня з шоколадно-коричневим диваном і синім настінним полотном / Фото Natalia Miyar

Оздоблення коричневим кольором також вважається більш універсальним, ніж коли це роблять чорним.

Темно-коричневий м'якший і більш універсальний, ніж чорний, тому з ним легше працювати в різних стилях. Він має позачасову привабливість, яка може додати нотку вишуканості та елегантності будь-якій кімнаті – як у традиційному дизайні, так і сучасному,

— вважає дизайнерка Соледад Альзага.

Ще одна перевага коричневого – його вдале поєднання з теплими нейтральними тонами. Мовиться про бежевий, кремовий і золотистий. Водночас чорний може "конфліктувати" з такими відтінками.