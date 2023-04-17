Як виглядає штучне містечко в підвалі будинку: інтер'єр ну дуже реалістичний

Люди звикли думати, що підвал – це місце для запорошених коробок чи всяких господарських приладь. Власники цього будинку доводять, що там можна облаштувати не просто гарну кімнату, а затишне містечко.

Власники будинку в американському штаті Меріленд Том і Еліс Блери "просто хотіли мати простір для розваг із родиною та друзями". Саме тому вони перетворили підвал на старовинну головну вулицю маленького містечка.

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Який вигляд має містечко

Тут є пошта з червоними вхідними дверима, кафе, кінотеатр, телефонна будка, спортивний магазин, пекарня, церква, квітковий магазин, заправна станція з насосом та навіть паб із більярдним столом і баром.



На вуличці є кафе / Фото Bright MLS

Дві старовинні машини, припарковані на "вулиці", додають ще більше реалістичності підземному світові. Потрапити до містечка можна через будинок великими дерев'яними сходами.



Ретроавто на штучній бруківці / Фото Bright MLS

Агент з лістингу Лорі Ліжер розповідає, що власники мають трьох дітей-підлітків. Вони використовували цю вулицю для проведення вечірок.

До містечка можна потрапити з головного будинку сходами / Фото Bright MLS

Що відомо про будинок

Житло збудували в престижному районі в 1987 році. Воно займає площу 1,6 гектара. Будинок вміщує сім спалень, вісім ванних кімнат і понад 1000 квадратних метрів житлової площі.

Також є басейн з підігрівом, гостьовий будинок із двома спальнями, тенісний корт, гараж на чотири машини та окремий закритий вхід.