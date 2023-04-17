Владельцы дома в американском штате Мэриленд Том и Элис Блеры "просто хотели иметь простор для развлечений с семьей и друзьями". Именно поэтому они превратили подвал в старинную главную улицу маленького городка.

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Как выглядит городок

Здесь есть почта с красной входной дверью, кафе, кинотеатр, телефонная будка, спортивный магазин, пекарня, церковь, цветочный магазин, заправочная станция с насосом и даже паб с бильярдным столом и баром.



На улице есть кафе / Фото Bright MLS

Две старинные машины, припаркованные на улице, придают еще больше реалистичности подземному миру. Попасть в городок можно через дом по большой деревянной лестнице.



Ретроавто на искусственной брусчатке / Фото Bright MLS

Агент по листингу Лори Лижер рассказывает, что владельцы имеют троих детей-подростков. Они использовали эту улицу для проведения вечеринок.

В городок можно попасть из главного дома по лестнице / Фото Bright MLS

Что известно о доме

Жилье построили в престижном районе в 1987 году. Оно занимает площадь в 1,6 гектара. Дом вмещает семь спален, восемь ванных комнат и более 1000 квадратных метров жилой площади.

Также есть бассейн с подогревом, гостевой дом с двумя спальнями, теннисный корт, гараж на четыре машины и отдельный закрытый вход.