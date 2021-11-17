Розповідаємо, в яких країнах найдоступніше житло, а де доведеться відкладати на власну нерухомість понад тисячу років. Деталі – у матеріалі.

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Як проводилося дослідження

Щоб скласти рейтинг, дослідницька група Roofing Megastore розрахувала медіанну вартість квадратного метра в будинку площею 100 квадратних метрів. Також враховувалась середня зарплата населення.

Аби проілюструвати величезну різницю між найбільш і найменш доступними країнами, дослідження підрахувало скільки років доведеться відкладати річну зарплату для купівлі будинку площею 100 квадратів.

Найдоступніше житло

Найдоступнішою країною для покупки житла визнано Саудівську Аравію, де середня річна зарплата склала 20 354 доларів, а житло площею 100 квадратів коштує 90 774 доларів. Щоб купити житло у країні знадобиться 4,5 років.

Також у список 10 доступних країн потрапили:

Південна Африка,

США,

Пуерто Ріко,

Об'єднані Арабські Емірати,

Палестина,

Оман,

Ісландія,

Кіпр,

Катар.

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В яких країнах найдоступніше житло у 2021 році / Фото Roofing Megastore

В яких країнах спостерігаються проблеми із доступністю

Непал став країною з найнедоступнішим житлом для місцевих жителів. Житло тут коштує в середньому 2,8 мільйона доларів, при цьому середня зарплата становить 2608 доларів. Щоб накопичити на житло, непальцям знадобиться понад тисячу років.

Щоб купити житло у Гані, Ефіопії, Таїланді, Індонезії та В’єтнамі знадобиться 100 – 200 років.

Також у рейтинг найменш доступного житла потрапили Гонконг, Китай та Південна Корея. Щоб купити житло у цих країнах знадобиться 73, 46 та 47 років відповідно. У Гонконзі в середньому 100 квадратних метрів коштує 2,7 мільйона доларів, у Південній Кореї – 1,3 мільйона.

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В яких країнах найменш доступне житло у 2021 році / Фото Roofing Megastore

Україна знаходиться на такій же позицій, як і Лівія, де, згідно з даними дослідженнями, житло можна купити за 17 років.

Згідно з дослідженням 2021 року, на житло в Україні доведеться накопичувати 17 років / Фото worldpropertyjournal

Джан-Карло Гроссі, директор Roofing Megastore, яка й займалася дослідженням, додає, що рейтинг є ілюстративним, оскільки навряд чи хтось зможе відкласти 100% заробітньої плати на майбутню покупку житла.