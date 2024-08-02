Назад у минуле: це англійське село із солом'яними будинками називають прихованою перлиною

У центрі Англійської Рив'єри розташоване невелике село Кокінгтон, яке переносить із сучасності в минуле століття. У поселенні можна побачити будинки лише із давніми солом'яними дахами, які дбайливо бережуть.

Кокінгтон називають прихованою перлиною, адже таке село є справді рідкістю, яке ще й розташоване за гамірним містом. Село ховається в невеликій долині, тому й не помітне для більшості туристів.

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Англійське село з минулого століття

У центрі Кокінгтона розташований заміський парк площею 450 акрів із садом і лісом навколо. А навколо зеленої території стоять будиночки із солом'яними дахами та церква XI століття.

Для відвідувачів також відкритий Кокінгтон-Корт – історична садиба і понад 20 ремісничих майстерень, разом із з галереєю сучасного мистецтва, чайною кімнатою і рожевим садом.

Старовинний будинок із солом'яним дахом / Фото Third Eye Traveller

Та не лише давня архітектура славить село, а також місцеві жителі. Більшість людей тут займаються рукоділлям, наприклад ковальством чи виготовленням весільних суконь.

Візитівкою Кокінгтона є традиційні чаї з вершками, що подають як обов'язкову страву. А дітям тут сподобаються коні породи шайр, які живуть у парку. Гостям пропонують просто проводити час із ними або ж покататися в кареті.

Усі будинки в Кокінгтоні – історичні / Фото Third Eye Traveller

У селі дуже мало будинків, бо там є лише історична нерухомість. Вона трапляється на ринку, але рідко. А коли якесь житло і продають, то його дуже швидко купують.