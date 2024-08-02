Кокингтон называют скрытой жемчужиной, ведь такое село является действительно редкостью, которое еще и расположено за шумным городом. Село скрывается в небольшой долине, поэтому и не заметно для большинства туристов.

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Английская деревня из прошлого века

В центре Кокингтона расположен загородный парк площадью 450 акров с садом и лесом вокруг. А вокруг зеленой территории стоят домики с соломенными крышами и церковь XI века.

Для посетителей также открыт Кокингтон-Корт – историческая усадьба и более 20 ремесленных мастерских, вместе с галереей современного искусства, чайной комнатой и розовым садом.

Старинный дом с соломенной крышей / Фото Third Eye Traveller

Но не только древняя архитектура славит село, а также местные жители. Большинство людей здесь занимаются рукоделием, например кузнечным делом или изготовлением свадебных платьев.

Визитной карточкой Кокингтона есть традиционные чаи со сливками, что подают как обязательное блюдо. А детям здесь понравятся лошади породы шайр, которые живут в парке. Гостям предлагают просто проводить время с ними или же покататься в карете.

Все дома в Кокингтоне – исторические / Фото Third Eye Traveller

В селе очень мало домов, потому что там есть только историческая недвижимость. Она попадается на рынке, но редко. А когда какое-то жилье и продают, то его очень быстро покупают.