Це головні антитренди: як не треба облаштовувати спальню

Спальня – це наше місце спокою, затишку та релаксації. Тому важливо облаштувати її красивою та зручною.

До трендів не варто ставитися негативно чи прискіпливо. Сучасні тенденції відповідають стилю життя зараз на відміну від трендів, які були колись.

Зверніть увагу Кому належить прибудинкова територія: пояснення девелопера

Як не треба облаштовувати спальню

Деякі поширені рішення в дизайні спальні стали зовсім не актуальні. Однакові гладкі білі поверхні, велика кількість порожнього простору і майже повна відсутність нефункціональних елементів – ці тенденції вишли з моди.

Існують і такі очевидні антитренди:

шкіряні узголів'я ліжок;



Ліжко із шкірною спинкою / Фото And Then We Tried

яскраві, неприродні кольори;

масивні шафи, комоди;



Масивний комод / Фото JWH Design & Cabinetry

дитячі ліжка у вигляді транспорту, карет, тварин.

Усе об'ємне, важке, громіздке останнім часом змінюють на затишне, функціональне та невелике за розміром.