Это главные антитренды: как не нужно обустраивать спальню

Спальня – это наше место покоя, уюта и релаксации. Поэтому важно обустроить его красивым и удобным.

К трендам не стоит относиться отрицательно или придирчиво. Современные тенденции соответствуют стилю жизни сейчас в отличие от когда-либо трендов.

Как не нужно обустраивать спальню

Некоторые распространенные решения в дизайне спальни стали совсем не актуальны. Одинаковые гладкие белые поверхности, большое количество пустого пространства и почти полное отсутствие нефункциональных элементов – эти тенденции вышли из моды.

Существуют и следующие очевидные антитренды:

кожаные изголовья кроватей;



Кровать с кожной спинкой / Фото And Then We Tried

яркие, неестественные цвета;

массивные шкафы, комоды;



Массивный комод / Фото JWH Design & Cabinetry

детские кровати в виде транспорта, карет, животных.

Все объемное, тяжелое, громоздкое в последнее время сменяют уютное, функциональное и небольшое по размеру.