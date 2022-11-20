Квартири завбільшки з паркомісце та просторі студії: що орендують мешканці Нью-Йорка

Калеб Сімпсон відвідує орендовані квартири мешканців Нью-Йорка, фільмує побут та розповідає скільки коштує місячна вартість житла. Відео блогера демонструють реальну ситуацію на ринку місцевого житла.

Житло, яке з’являється в тіктоці Сімпсона, абсолютно різне за площею, вартістю та комфортом. У відеороликах блогерах можна зустріти як переобладнані машини швидкої допомоги, так і багаторівневі квартири вартістю 12 тисяч доларів на місяць.

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Що відомо про блоги Сімпсона

Сімпсон почав робити відеотури нью-йоркськими помешканнями три місяці тому. Блогер спілкується із незнайомцями, яких зустрічає на вулиці, і навідується до них у гості. На зйомку зголошується приблизно кожен десятий.

Апартаменти у Нью-Йорку за 7 000 доларів / Скриншот ютуб CALEB SIMPSON

Зйомка триває 15 хвилин. Ще годину Калеб беру в орендарів коротке інтерв'ю, де розпитує про характеристики помешкання, його вартість та особливості. Часто блогер знімає у бруклінських районах Вільямсбург і Бушвік, де орендна плата зросла внаслідок джентрифікації.

Квартира завбільшки паркомісце за 995 доларів в місяць / Скриншот ютуб CALEB SIMPSON

Огляди квартир – дуже популярний контент, адже багатьом кортить зазирнути у приватне життя інших людей. Однак більшість проєктів фокусують увагу на дизайні інтер’єру, в той час, як Сімпсон більше зацікавлений в особистій історії господарів.

Невеличка квартира за 650 доларів на місяць: дивіться відео

Сімпсон планує почати знімати і в інших містах. Зараз йому надходить багато запрошень від знаменитостей, але він хоче, аби житло звичайних людей займало 80% контенту.

Апартаменти за 17 тисяч доларів в місяць: дивіться відео