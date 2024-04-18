На ринку з'явилася справжня архітектурна перлина Пасадени, що в Каліфорнії. Її спроєктував відомий американський архітектор Воллес Нефф, у якого замовляли проєкти багато знаменитостей. Вартість такого будинку відповідна – 10,8 мільйона доларів.

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Архітектурна перлина Пасадени

"1920-ті роки були золотою епохою для архітектури Південної Каліфорнії та епохою безпрецедентного багатства, коли особняки будували такі архітектори, як Воллес Нефф", – каже агентка з лістингу Керол Чуа.

У цьому будинку в Пасадені прекрасне все: товсті аркові стіни, різьблені двері; декоративні світильник та візерункова плитка. Житло спроєктоване так, щоб крізь кожне вікно в будинку можна було бачити краєвиди на всю долину Сан-Габріель та прилеглі гори.

Інтер'єр у пастельних відтінках / Фото CRMLS

У величезному маєтку площею 930 квадратів є 10 спалень і 12 ванних кімнат. Окремо власники збудували ще одне житло, яке розташоване над гаражем. Серед унікальних деталей в інтер'єрі, що збереглися донині, називають три оригінальні каміни та балкову стелю у вітальні.

Відомо, що в будинку облаштували багато додаткових кімнат, зокрема літню кухню, бібліотеку, кабінет і мальовничу галерею з виглядом на внутрішній двір.