Будинок барбі, асиметричні фігури та незвичні поєднання кольорів: таких витворів ви точно ніколи не зустрічали, тож пропонуємо вашій увазі ексклюзивну добірку.
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Будинки, які викликають подив
Барбі живе тут: інтер'єр вражає куди більше ніж зовнішній вигляд
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Ні, вам не здавалось, це будинок у формі гітари: вражає, чи не так?
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Цей будинок цікавої форми можна оорендувати: він розташований на березі озера в Південній Кароліні
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Цікавий факт: художник витратив два роки на те, щоб розфарбувати будинок
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Дизайнер розтоптав межу між екстравагантністю та несмаком
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Оце так ворота створені природою
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Цікаво, хто живе у величезному панцирі
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Це схоже на будинок мрії з дитячих снів
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Цікава форма та унікальні поєднання кольорів та текстур
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Барвисті експерименти ніхто не скасовував
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