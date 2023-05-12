Архітектурне диво: ви будете шоковані цими будинками

12 травня 2023, 18:13
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Джерело:

Boredpanda

Не кожен задум архітектора зрозуміє око пересічної людини. Так трапилось і з цими будинками, які у більшості викликають подив.

Будинок барбі, асиметричні фігури та незвичні поєднання кольорів: таких витворів ви точно ніколи не зустрічали, тож пропонуємо вашій увазі ексклюзивну добірку.

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Будинки, які викликають подив

Барбі живе тут: інтер'єр вражає куди більше ніж зовнішній вигляд

Фото Boredpanda

Ні, вам не здавалось, це будинок у формі гітари: вражає, чи не так?

Фото Boredpanda

Цей будинок цікавої форми можна оорендувати: він розташований на березі озера в Південній Кароліні

Фото Boredpanda

Цікавий факт: художник витратив два роки на те, щоб розфарбувати будинок

Фото Boredpanda

Дизайнер розтоптав межу між екстравагантністю та несмаком


Фото Boredpanda

Оце так ворота створені природою

Фото Boredpanda

Цікаво, хто живе у величезному панцирі

Фото Boredpanda

Це схоже на будинок мрії з дитячих снів 

Фото Boredpanda

Цікава форма та унікальні поєднання кольорів та текстур

Фото Boredpanda

Барвисті експерименти ніхто не скасовував 


Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак