На ринку нерухомості нова перлина: розкішний будинок в Австралії вирішили продати

Одним з найвизначніших вважається будинок за адресою Форрест, 103. Його власники нещодавно вирішили продати.

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Як виглядає елітна нерухомість в Австралії

Розкішний особняк розлігся у південній частині міста та вважається найкращим будинком у затишному районі. Протягом останніх 24 років власники ретельно дбали про дім та наповнили його унікальними деталями.

Подружжя доглядало споруду не лише ззовні, але всередині. У 1578 квадратних метрах є 5 спалень, 4 ванні кімнати та винний льох, який вміщує близько 1000 пляшок. Річ у тім, що попередні власники є видатними засновниками виноробної промисловості у Західній Австралії. Разом з будинком покупець отримає у спадок унікальний вміст домашнього винного льоху.



Елітний будинок в Австралії / Фото realestate



Інтер'єр в елітному будинку / Фото realestate

Мені було б дуже зручно сказати, що це найкраща житлова нерухомість у Південному Перті, без сумніву, і я кажу це з кількох причин. Це, мабуть, найпрестижніша вулиця Форест-стріт. Будинок розташований на березі річки. Він був повністю переобладнаний зверху вниз: модернізований і оновлений протягом багатьох років, але зі смаком, з оригінальним дизайном і відчуттям цього європейського стилю,

– розповідає про новий лот агент з продажу Стівен Вітале.