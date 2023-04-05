На ринку нерухомості нова перлина: розкішний будинок в Австралії вирішили продати
Джерело:realestate
Перт – одне з найбільших за кількістю населення місто в Австралії. У столиці штату Західна Австралія постійно вирує яскраве багате життя, тож і нерухомість тут доречно вишукана.
Одним з найвизначніших вважається будинок за адресою Форрест, 103. Його власники нещодавно вирішили продати.
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Як виглядає елітна нерухомість в Австралії
Розкішний особняк розлігся у південній частині міста та вважається найкращим будинком у затишному районі. Протягом останніх 24 років власники ретельно дбали про дім та наповнили його унікальними деталями.
Подружжя доглядало споруду не лише ззовні, але всередині. У 1578 квадратних метрах є 5 спалень, 4 ванні кімнати та винний льох, який вміщує близько 1000 пляшок. Річ у тім, що попередні власники є видатними засновниками виноробної промисловості у Західній Австралії. Разом з будинком покупець отримає у спадок унікальний вміст домашнього винного льоху.
Елітний будинок в Австралії / Фото realestate
Інтер'єр в елітному будинку / Фото realestate
Мені було б дуже зручно сказати, що це найкраща житлова нерухомість у Південному Перті, без сумніву, і я кажу це з кількох причин. Це, мабуть, найпрестижніша вулиця Форест-стріт. Будинок розташований на березі річки. Він був повністю переобладнаний зверху вниз: модернізований і оновлений протягом багатьох років, але зі смаком, з оригінальним дизайном і відчуттям цього європейського стилю,
– розповідає про новий лот агент з продажу Стівен Вітале.
Унікальний будинок в Австралії / Фото realestate
Тут є і дорога підлога, і мармурові покриття у всіх ванних кімнатах, і травертинове покриття вартістю приблизно 500 000 доларів, яким оздоблена прибудинкова територія, басейн та багато інноваційних систем. У будинку навіть є студія звукозапису та тренажерний зал.
Стартує вартість на аукціоні приблизно з 7 мільйонів доларів.