Одним из величайших считается дом за адресом Форрест, 103. Его владельцы недавно решили продать.

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Как выглядит элитная недвижимость в Австралии

Роскошный особняк расположен в южной части города и считается лучшим домом в уютном районе. В последние 24 года владельцы тщательно заботились о доме и наполнили его уникальными деталями.

Супруги ухаживали за сооружением не только снаружи, но внутри. В 1578 квадратных метрах есть 5 спален, 4 ванные комнаты и винный погреб, вмещающий около 1000 бутылок. Дело в том, что предыдущие владельцы выдающиеся основатели винодельческой промышленности в Западной Австралии. Вместе с домом покупатель получит по наследству уникальное содержание домашнего винного погреба.



Элитный дом в Австралии / Фото realestate



Интерьер в элитном доме / Фото realestate

Мне было бы очень удобно сказать, что это самая лучшая жилая недвижимость в Южном Перте, без сомнения, и я говорю это по нескольким причинам. Это, пожалуй, самая престижная улица Форест-стрит. Дом расположен на берегу реки. Он был полностью переоборудован сверху вниз: модернизирован и обновлен в течение многих лет, но со вкусом, с оригинальным дизайном и ощущением этого европейского стиля,

– рассказывает о новом лоте агент по продаже Стивен Витали.