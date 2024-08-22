Азалію називають "квіткою смерті", і таке неофіційне найменування виникло невипадково. Усі види цієї рослини містять речовину, яка викликає отруєння у людей та тварин. У яких випадках отрута може подіяти та чи справді ця квітка смертельно небезпечна, розповідає Нерухомість 24.

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Що відомо про азалію

Ця квітка може рости практично в кожній країні, де немає суворих погодних умов. Наприклад, по всій території США налічується понад 1000 видів цієї рослини. Менші, делікатніші квіти так і називають азаліями, а більші чагарникові рослини, які садять надворі, – рододендронами. Більшість видів втрачає листя восени, але є і вічнозелені азалії.

Рослина дуже гарно квітне. Цвіт буває рожевим, білим, червоним, світло-фіолетовим, помаранчевим тощо. Проте він, які і вся квітка, містить небезпечні граянотоксини.

Азалія в період цвітіння / Фото Pexels

Квітку краще не тримати в домі, де є діти чи тварини

Квітка не виділяє жодних токсинів у повітря. Вона може потрапити в організм лише у випадку, коли людина чи тварина випадково проковтнуть частину цієї рослини. За спостереженнями, уражені отрутою дорослі та діти, спочатку скаржилися на відчуття печіння в роті, а потім на надлишок слини.

Далі симптоми були різні, серед яких – низький кров'яний тиск, послаблений пульс, погіршений зір, блювота, галюцинації тощо. Деякі токсини розщеплюються і стають нешкідливими в травному тракті. Тому люди рідко помирають від споживання азалії.

Для дітей небезпека більша. У них не раз виникали серйозні ускладнення, включаючи серцеву аритмію.

Азалії токсичні для собак і котів, хоча вони рідше споживають їх, ніж худоба. Видимими ознаками того, що тварина проковтнула квітку є втрата апетиту, надмірне слиновиділення, блювота, діарея, слабкість, труднощі при ходьбі, млявість, тремор або судоми.

Токсичність азалії – це переоцінена проблема чи ні

Хоч симптоми отруєння не на жарт лякають, згідно з дослідженнями, "вживання азалії в помірних кількостях становить невелику токсичну небезпеку".

Американські учені розглянули 152 випадки проковтування азалії, зареєстровані в двох регіональних токсикологічних центрах протягом трьох років. 28 осіб проковтнули нектар азалії, а всі інші – листя чи пелюстки. У 9 пацієнтів розвинулися серйозні симптоми, а у 8 вони були взагалі незначними. Невідкладної допомоги потребували тільки 9,2% пацієнтів, а швидка госпіталізація знадобилася лише одній людині.

Отже, азалія не є "квіткою смерті" в справжньому розумінні цього словосполучення. Проте в оселі, де живуть маленькі діти чи тварини, краще її не тримати, щоб не стався нещасний випадок, коли господарі будуть відсутні.