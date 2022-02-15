Попри появу новин у ЗМІ про те, що у кияни та харків'яни масово скуповують житло у Львові, місцеві експерти з нерухомості заявляють, що жодного збільшення продажів у місті за останній місяць не спостерігається.

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Ціни на львівську нерухомість залишаються стабільними

Як зазначив голова Львівського регіонального відділення Асоціації фахівців із нерухомості (рієлторів) України Андрій Борисов, масового скуповування житла немає. Фахівець пояснює це передусім високими цінами на житло в місті: купити нову квартиру з ремонтом можна за ціною від 1,5 – 1,7 тисячі доларів за 1 квадратний метр.

За даними АФНУ, у Львові ціни хоч і поступаються київським, проте вартість квартир залишається досить висока. Кількість людей з інших міст, які можуть купити готові відремонтовані квартири, досить невелика.

"Халявних" цін у Львові нема. Найдешевший варіант нової квартири – це 1 100 – 1 200 доларів за 1 квадратний метр, але це квартира без жодного ремонту, в яку треба вкласти ще 400 доларів на метр. Готові до проживання нові квартири нині коштують від 1,5 – 1,7 тисячі доларів за квадрат.

– зазначив експерт.

Борисов додає, що середня ціна квадратного метра на вторинному ринку житла Львова становить в середньому 1 тисячу доларів.

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Коментуючи зафіксоване невелике зростання цін на первинному ринку на 1 лютого, Андрій Борисов пов'язав його з інерцією подорожчання квартир минулого року, високим попитом на новобудови, а також збільшенням вартості будівельних матеріалів.

Орендні ставки зростають у несезон



Середня ціна квадрата на вторинці становить в середньому 1 тисячу доларів / Фото Unsplash

На відміну від продажу, ринок оренди за січень у Львові пожвавився: кількість угод у порівнянні з груднем 2021-го зросла на 7%, що не характерно для першого місяця року.

За словами Борисова, найбільш популярні щойно здані новобудови, у яких уже проведений перший ремонт.

На цей сегмент – відремонтовані квартири на первинному ринку житла – в останні роки спостерігається стабільно високий попит, відповідно, на них ціни вище середнього – від 9 до 15 тисяч гривень на місяць,

– відзначив експерт.

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Пожвавлення на ринку оренди фіксують і інші фахівці з нерухомості. За словами рієлторки Ірини Ковтун, більшість експертів у місті відмічають збільшення кількості запитів щодо оренди помешкань, проте до суттєвого збільшення угод це не приводить.

Жодної статистики щодо масового переїзду мешканців інших міст немає. Щодо дзвінків в агентства, на нашу думку, люди продзвонюють, дізнаються про орендні ставки на випередження ситуації,

– пояснила експертка.

Відтак експерти запевнили, що наразі орендні ставки у Львові залишаються стабільними: