Вартість робіт може перевищити 250 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що відомо про будівництво?

Нещодавно у Вашингтоні розпочалося масштабне будівництво – частину Східного крила Білого дому демонтували, щоб створити нову бальну залу. На місці працюють будівельні бригади, розчищають уламки скла, цегли та металу.

Проєкт передбачає спорудження приміщення близько 8 500 квадратних метрів, що майже вдвічі збільшить розмір резиденції.

Зверніть увагу! Східне крило – це історична частина комплексу, добудована ще у 1942 році. Демонтаж став лише першим етапом: протягом останніх тижнів звідти вивозили меблі, історичні елементи декору та навіть видаляли дерева поблизу фасаду.

Попри обіцянку Трампа, що будівництво не заважатиме нинішній будівлі, архітектори та експерти сумніваються, що це можливо. За їхніми словами, настільки масштабне розширення може вплинути на конструкцію Білого дому, який є не лише резиденцією, а й історичною пам’яткою.

Проєкт уже викликав суперечки через способи фінансування. Будівництво частково спонсорують приватні донори, серед яких фігурують великі корпорації, що може поставити під сумнів прозорість ініціативи. Крім того, повне погодження проєкту з Національною комісією з планування столиці ще не завершене.

Що каже Трамп?

Президент підтвердив початок робіт під час зустрічі з бейсбольною командою чемпіонів. У своєму дописі на платформі X Трамп зазначив:

Понад 150 років кожен президент мріяв мати бальну залу в Білому домі для проведення грандіозних вечірок, державних візитів тощо. Для мене честь бути першим президентом, який нарешті розпочав цей необхідний проєкт – без жодних витрат для американських платників податків.

За словами Трампа, нова бальна зала зможе вмістити 999 гостей і стане найвеличнішим місцем для урочистостей в історії американської політики.

Які оновлення відбувалися раніше?