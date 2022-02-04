Затиснутий між портом Антверпена та атомною електростанцією, місто Дул стало магнітом для туристів, які досліджують міста-привиди. Поліція регулярно патрулює, щоб запобігти проникненню вандалів у покинуті будинки.

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Про те, що раніше тут вирувало життя нагадує лише кафе, розташоване поруч із вітряком XVII століття та церква.

Історія міста

У бельгійському місті-привиді почнуть продавати нерухомість, яка простоювала роками / Фото medium

Коли у 90-х влада вирішила розширити Антверпенський порт коштом цього містечка, люди, народжені тут, отримали вказівку продати свою нерухомість державі та виїхати. Тоді у Дулі проживали більше ніж тисяча людей. Через 4 роки їх залишилось усього 200. А тепер – 21.

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У той час як більшість жителів переїхали в інше місце, корінні мешканці залишилися тут, щоб відстояти право на свою нерухомість. Саме вони активно просували вуличне мистецтво, яким сьогодні розписано більшість фасадів будівель.

У бельгійському місті-привиді почнуть продавати нерухомість, яка простоювала роками / Фото brusselstimes

Зважаючи на важливість порту для економіки Бельгії, ця кампанія здавалася приреченою. Фламандський регіональний уряд заборонив людям переїжджати в Дул, а вандалізм робив це місце дедалі небезпечнішим для населення.

Однак у 2016 році Верховний суд Бельгії відхилив план розширення порту, оскільки стало ясно, що він загрожує екологічному балансу річки Шельда.

Наприкінці 2021 року влада таки ухвалила рішення. Порт будуватимуть, але удвічі менший. Це дозволить зберегти будівлі від зносу. Паралельно влада обіцяє організувати поетапне заселення людей.

У бельгійському місті-привиді почнуть продавати нерухомість, яка простоювала роками / Фото medium

Право на викуп нерухомості тут зараз мають насамперед ті, кому вона належала. Надій на те, що в Дулі знову житимуть понад тисяча людей, бельгійська влада не плекає, адже поряд цілодобово працюватиме контейнерний парк порту. Однак, ймовірно, саме у Дулі зявиться найбюджетніша бельгійська нерухомість.