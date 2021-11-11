Без вікон та природного світла: скандальний проєкт найбільшого у світі гуртожитку

Каліфорнійський університет у Санта-Барбарі планує збудувати найбільший у світі студентський гуртожиток. Проєкт викликав хвилю обурення, а архітектор Денніс Макфадден, який мав консультувати розробників, залишив комітет університету на знак протесту.

Розбираємося, які проблеми має вирішити будівля, що пішло не так під час погодження проєкту та чому його зрештою назвали "в'язницею, замаскованою під гуртожиток". Читайте на Нерухомість 24.

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Проєкт Munger Hall був задуманий інвестором-мільярдером Чарльзом Мангером, який пожертвував на реалізацію будівлі 200 мільйонів доларів.

Що не так з проєктом

План поверху скандального гуртожитку / Фото Dezeen

Більшість студентів житимуть у кімнатах без вікон

Майбутню 11-поверхову будівлю розраховано на близько 4,5 тисячі мешканців. Попри те, що величезна будівля матиме 14 входів та виходів, 94 відсотки студентів, проживатимуть у кімнатах без вікон. У більшості приміщень вікно замінятиме спеціальний екран із симуляцією денного світла.

Автори проєкту запевняють, що всі віртуальні вікна будуть запрограмовані на добові ритми, щоб імітувати природну яскравість і температуру освітлення, а спільні приміщення (вітальні та кухні), матимуть справжні отвори.

Це викликало хвилю обурення серед членів університетської комісії. Денніс Макфадден додав, що не може схвалити дизайн будівлі "ні як архітектор, ні як батько, ні як людина". Оскільки доступ до сонячного світла та свіжого повітря безпосередньо впливає на здоров'я та самопочуття студентів.

План боксу / Фото Dezeen

Студентські помешкання групуватимуться в бокси, кожен з яких міститиме п’ять крихітних кімнат, спільну кухню з вітальнею та вбиральні. На верхньому поверсі буде двір з місцями для відпочинку.

Криза землі

Виникнення такого проєкту стало результатом земельної кризи на території університету. Через брак доступного житла студенти вимушені відраховуватися із вищих навчальних закладів. Проєкт Munger Hall має намір розв'язати цю проблему.

Розробники стверджують, що попри відсутність вікон, кожен студент отримає приватне приміщення з ліжком і письмовим столом.