Разбираемся, какие проблемы должно решить здание, что пошло не так во согласования проекта и почему в конце концов его назвали "тюрьмой, замаскированной под общежитие". Читайте на Недвижимость 24.

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Проект Munger Hall был задуман инвестором-миллиардером Чарльзом Мангером, пожертвовавшим на реализацию здания 200 миллионов долларов.

Что не так с проектом

План поверху скандального гуртожитку / Фото Dezeen

Большинство студентов будут жить в комнатах без окон

Будущее 11-этажное здание рассчитано на около 4,5 тысячи жителей. Несмотря на то, что огромное здание будет иметь 14 входов и выходов, 94 процента студентов будут проживать в комнатах без окон. В большинстве помещений окно заменит специальный экран с симуляцией дневного света.

Авторы проекта уверяют, что все виртуальные окна будут запрограммированы на суточные ритмы, чтобы имитировать естественную яркость и температуру освещения, а общие помещения (гостиные и кухни) будут иметь настоящие отверстия.

Это вызвало волну негодования среди членов университетской комиссии. Деннис Макфадден добавил, что не может одобрить дизайн здания "ни как архитектор, ни как отец, ни как человек". Поскольку доступ к солнечному свету и свежему воздуху оказывает непосредственное влияние на здоровье и самочувствие студентов.

План бокса / Фото Dezeen

Студенческие помещения будут группироваться в боксы, каждый из которых будет содержать пять крошечных комнат, общую кухню с гостиной и гардеробной. На верхнем этаже будет двор с местами отдыха.

Кризис земли

Возникновение такого проекта явилось результатом земельного кризиса на территории университета. Из-за отсутствия доступного жилья студенты вынуждены отчисляться из высших учебных заведений. Проект Munger Hall намерен решить эту проблему.

Разработчики утверждают, что, несмотря на отсутствие окон, каждый студент получит частное помещение с кроватью и письменным столом.