Від насичених томатно-червоних до глибоких винних тонів – червоний зараз є справжнім трендом. Якщо він правильно збалансований з бежевим, то це значно м'якше та приємніше поєднання, ніж червоний з білим.

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Знайдіть цікаві червоно-бежеві шпалери

Кут традиційної спальні з червоно-бежевими шпалерами / Фото Peter Dunham

"Як і вдалий шлюб, бежевий колір пом'якшує червоний, а червоний оживляє бежевий. Це ідеальний баланс", – каже автор дизайну традиційної вітальні Пітер Данем.

Додайте червоний за допомогою картин

Бежевий ґанок з яскравими картинами / Фото Nadia Watts Interior Design

"Червоний робить усе яскравим, тому його чудово використовувати з бежевим. Основні кольори, включно з червоним, додають простоти та сучасності бежевій колірній палітрі", – запевняє авторка цього дизайну Надія.

Оберіть темно-червоні деталі для бежевої спальні

Заспокійлива спальня з темно-червоним пледом і подушкою / Фото Blackberry Farm Design

Поєднання червоного та бежевого теж може бути витонченим. Якщо вас приваблюють менш насичені відтінки, зупиніться на глибоких, приглушених тонах червоного, які не будуть перевантажувати простір, але додадуть тепла та глибини, як у цій спальні.

Додайте драматизму в нейтральну вітальню з яскраво-червоним

Цікава вітальня з червоним кріслом та принтованим декором / Фото Grey Walker Interiors

У цій вітальні яскраво-червоне акцентне крісло наповнює кімнату енергією та підкреслює багатошарові бежеві тони на килимі, диванах і стінах.

Для бежевої кухні оберіть червоні меблі

Кухня з дерев'яним столом і лавкою з червоним покриттям / Фото Inuti Design

Нейтральні кухні дуже популярні, але ці "соціальні кімнати" повинні мати хоч якусь яскраву родзинку. Вона забезпечить відчуття тепла та привабливості, як-от лавка, оббита червоною візерунковою, на фото вище.