Як поєднувати бежевий і червоний: 5 найкращих ідей з цією трендовою комбінацією
Джерело:Homes & Gardens
Червоний і бежевий вважають одним з найбільш класичних поєднань для інтер'єру. Це два теплі тони, які природно доповнюють один одного, і доречні як у стриманих, так і в максималістських дизайнах.
Від насичених томатно-червоних до глибоких винних тонів – червоний зараз є справжнім трендом. Якщо він правильно збалансований з бежевим, то це значно м'якше та приємніше поєднання, ніж червоний з білим.
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Знайдіть цікаві червоно-бежеві шпалери
"Як і вдалий шлюб, бежевий колір пом'якшує червоний, а червоний оживляє бежевий. Це ідеальний баланс", – каже автор дизайну традиційної вітальні Пітер Данем.
Додайте червоний за допомогою картин
"Червоний робить усе яскравим, тому його чудово використовувати з бежевим. Основні кольори, включно з червоним, додають простоти та сучасності бежевій колірній палітрі", – запевняє авторка цього дизайну Надія.
Оберіть темно-червоні деталі для бежевої спальні
Поєднання червоного та бежевого теж може бути витонченим. Якщо вас приваблюють менш насичені відтінки, зупиніться на глибоких, приглушених тонах червоного, які не будуть перевантажувати простір, але додадуть тепла та глибини, як у цій спальні.
Додайте драматизму в нейтральну вітальню з яскраво-червоним
У цій вітальні яскраво-червоне акцентне крісло наповнює кімнату енергією та підкреслює багатошарові бежеві тони на килимі, диванах і стінах.
Для бежевої кухні оберіть червоні меблі
Нейтральні кухні дуже популярні, але ці "соціальні кімнати" повинні мати хоч якусь яскраву родзинку. Вона забезпечить відчуття тепла та привабливості, як-от лавка, оббита червоною візерунковою, на фото вище.