Жінки пояснюють, що стимулом стали діти, які втратили усе, що мали. Аби координувати тих, хто прибув до села, створили вайбер-чати, де ведеться активна комунікація між переселенцями та тутешніми мешканцями.

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Як все розпочалося

У селі, де проживає близько двох тисяч людей, немає гуртожитків, але є багато порожніх хат. Тому дівчата вирішили, що можуть дати дах над головою тим, кому довелося покинути свій дім.



Металевий лелека посеред села / Фото Texty.org

Волонтерки розповідають, що за 5 місяців повномасштабної війни в село приїхало близько 250 переселенців. Першими прибули "знайомі знайомих", які рушили далі, проте залишили у фейсбуці відгуки щодо діяльності жінок. Так інформація змогла поширитися далі.



Віта й Таня у своєму гуманітарному штабі / Фото Texty.org

Зараз до Панчева приїздять люди, які не можуть дозволити собі оренду у обласних центрах. За даними волонтерок, тут осіло близько 70 родин.

Будинки "під ключ"

Старі глиняні хати не мають сучасних ремонтів, а аби зробити їх теплішими й затишнішими, дівчата взялися прибирати, білити, фарбувати, клеїти шпалери та вішати штори. До ініціативи приєдналися також односельці.



Будинок до та після облаштування / Фото Texty.org

Тетяна та Віта зазначають, що в більшості будинків ніхто не жив роками. В деяких із них обвалювалася штукатурка та бігали миші. Доводилося звозити усе – він килимів до каструль. При цьому у березні, коли був великий наплив людей, за день могли облаштувати навіть 2 – 3 будинки.

У деяких будинках немає водопроводу, тому волонтерки ставили польові рукомийники. Згодом закупили й нові електроплити та бачки для душу.



Будинок до та після облаштування / Фото Texty.org

У квітні Тетяна та Віта офіційно зареєстрували "Панчевський благодійний фонд Прихисток", якому уже встигли допомогти кілька організацій. Нині волонтерки міркують, як забезпечити тепло для переселенців, адже старі будинки мають здебільшого пічки – для них необхідні дрова. А також формують новий список будинків для "реконструкції", де зможуть поселитись нові родини.