На Львівщині зведуть безкоштовне житло для 30 сімей вимушених переселенців

Платформа OneUkraine, яка займається благодійністю в Україні, запускає пілотне будівництво житлових будинків для вимушених переселенців. Нові інклюзивні домівки з'являться на Львівщині.

Для реалізації задуманого, європейські інвестори зібрали 2,5 мільйона євро. Вартість однієї квартири – близько 80 тисяч євро.

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Що відомо про будівництво житла для переселенців біля Львова

В рамках проєкту благодійники зведуть 30 готових до заселення квартир з доступним плануванням. Окрім іншого, тут виділять місця для колісних крісел та облаштують додаткові місця для їх зберігання на кожному поверсі. Це зробить будівлю доступною і для людей з інвалідністю.

Як тільки проєкт продемонструє свою ефективність, Gropyus (будівельна компанія, яка займається реалізацією об'єкта, – 24 канал) планує масштабувати будівництво й залучити довгострокове фінансування від фондів ЄС,

– розповідають організатори.



Візуалізація будинку / Фото OneUkraine

Житло планують побудувати за 6 місяців. Пілотні версії будинків мають бути готові до заселення вже взимку.



План інклюзивного житла для переселенців у Львові / Фото OneUkraine

Що відомо про благодійну організацію OneUkraine

Платформа OneUkraine об'єднала досвідчених підприємців та фахівців, які мають глибоке розуміння українського середовища та багаторічний досвід роботи в міжнародних організаціях. Робота благодійників базується на даних, отриманих від уряду України.

Наразі організація займається евакуацією із гарячих точок, розвезенням гуманітарної допомоги, реконструкцією та опікою про ментальне здоров'я українців.



Пілотні версії будинків мають бути готові до заселення вже взимку / Фото OneUkraine