Для реализации задуманного, европейские инвесторы собрали 2,5 миллиона евро. Стоимость одной квартиры – около 80 тысяч евро.

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Что известно о строительстве жилья для переселенцев возле Львова

В рамках проекта благотворители построят 30 готовых к заселению квартир с доступной планировкой. Кроме того, здесь выделят места для колесных кресел и обустроят дополнительные места для их хранения на каждом этаже. Это сделает здание доступным и для людей с инвалидностью.

Как только проект продемонстрирует свою эффективность, Gropyus (строительная компания, которая занимается реализацией объекта, – 24 канал) планирует масштабировать строительство и привлечь долгосрочное финансирование от фондов ЕС.

– рассказывают организаторы.



Визуализация дома / Фото OneUkraine

Жилье планируют построить через 6 месяцев. Пилотные версии домов должны быть готовы к заселению зимой.



План инклюзивного жилья для переселенцев во Львове / Фото OneUkraine

Что известно о благотворительной организации OneUkraine

Платформа OneUkraine объединила опытных предпринимателей и специалистов, которые глубоко понимают украинскую среду и многолетний опыт работы в международных организациях. Работа благотворителей базируется на данных, полученных правительством Украины.

Сейчас организация занимается эвакуацией из горячих точек, развозом гуманитарной помощи, реконструкцией и опекой о ментальном здоровье украинцев.



Пилотные версии домов должны быть готовы к заселению уже зимой / Фото OneUkraine