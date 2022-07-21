Українці, які втратили житло, можуть безкоштовно заселитися у будиночки-шелтери
Джерело:фейсбук "Дем’янове Диво"
Благодійний фонд "Дем'янове Диво" запустив проєкт побудови тимчасового житла для переселенців. Це невелике, але затишне житло з кондиціонерами, обігрівачами, власними кухнями, пральними машинами та санвузлами.
Про особливості такого житла розповіли на сторінці організації. Як стати власником такого будиночка-шелтера – далі.
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Будиночки виробляють у Луцьку
Будинки призначені для цілорічного проживання й одразу мають усі необхідні дрібниці, зокрема посуд та постільну білизну. До того ж для побудови використовується натуральне дерево, що знижує ризики захворювань і мінімізує негативний вплив на навколишнє середовище.
Встановлення конструкції / Фото фейсбук "Дем’янове Диво"
Площа одного будиночка майже 20 метрів квадратних.
Є власний санвузол, кухня, пральна машина та кондиціонер. Ми можемо привезти його та під'єднати до світла й води в радіусі 400 кілометрів від Луцька, де шелтери виготовляються,
– розповідають автори проєкту.
За їхніми словами, наразі це єдиний проєкт такої якості в країні. Будиночки повністю збирають на місці з української сировини. Паралельно забезпечують роботою постачальників і працівників.
Який вигляд має фасад / Фото фейсбук "Дем’янове Диво"
Автори ініціативи зазначають, що проєкт є повністю благодійним, тому претендентам на будинок варто лише зв’язатися із фондом та трохи зачекати. Мешканців "відбиратимуть" представники відповідальних за це організацій.
Сьогодні в одному із "тестових" будиночків уже живе сім’я переселенців.
Історія першого будиночка: дивіться відео
Будинки для людей з інклюзивними потребами
Окрім класичного будиночка з двома кімнатами, благодійний фонд будує будинки для людей із інклюзивними потребами.
Ми додали пандус, конструкція якого дозволяє розбирати і регулювати його по висоті фундаменту. Окрім того, ми зробили більш відкрите планування кімнати й кухні, відрегулювали висоту меблів, збільшили санвузол і додали перила,
– розповіли вони.
Таким чином організація прагне подбати про всіх українців.
Будиночки мають пандуси / Фото фейсбук "Дем’янове Диво"
Як подати заявку
Шелтери будуть зводитися під конкретні сім’ї, яких оберуть інвестори, тому фонд є своєрідним містком, який з'єднує їх із людьми, яким необхідна допомога.
Для того, щоб подати заявку, запишіть відео з членами родини та розкажіть:
- де і як ви зустріли війну,
- звідки ви та як втратили дім,
- чи є в вашій родині люди зі спеціальними потребами,
- якщо зникне проблема житла, що зможете реалізовувати.
Автори проєкту підкреслюють, що відео повинне бути не довшим за 3 хвилини.