Украинцы, потерявшие жилье, могут бесплатно заселиться в домики-шелтеры

Об особенностях такого жилья рассказали на странице организации. Как стать владельцем такого домика-шелтера – дальше.

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Домики производят в Луцке

Дома предназначены для круглогодичного проживания и имеют все необходимые мелочи, в частности посуду и постельное белье. К тому же для постройки используется натуральное дерево, что снижает риски заболеваний и минимизирует негативное влияние на окружающую среду.



Установка конструкции / Фото фейсбук "Демьяновое Чудо"

Площадь одного домика почти 20 квадратных метров.

Есть собственный санузел, кухня, стиральная машина и кондиционер. Мы можем привезти его и подключить к свету и воде в радиусе 400 километров от Луцка, где изготавливаются шелтеры.

– рассказывают авторы проекта.

По их словам, сейчас это единственный проект такого качества в стране. Домики полностью собирают на месте из украинского сырья. Параллельно снабжают работой поставщиков и работников.



Как выглядит фасад / Фото фейсбук "Демьяновое Чудо"

Авторы инициативы отмечают, что проект полностью благотворительный, поэтому претендентам на дом стоит только связаться с фондом и немного подождать. Жителей будут "отбирать" представители ответственных за это организаций.

Сегодня в одном из "тестовых" домиков уже живет семья переселенцев.

История первого домика: смотрите видео

Дома для людей с инклюзивными потребностями

Кроме классического домика с двумя комнатами благотворительный фонд строит дома для людей с инклюзивными потребностями.

Мы добавили пандус, конструкция которого позволяет разбирать и регулировать его по высоте фундамента. Кроме того, мы сделали более открытую планировку комнаты и кухни, отрегулировали высоту мебели, увеличили санузел и добавили перила,

– рассказали они.

Таким образом, организация стремится позаботиться обо всех украинцах.



Домики имеют пандусы / Фото фейсбук "Демьяновое Чудо"

Как подать заявку

Шелтеры будут возводиться под конкретные семьи, которых выберут инвесторы. Фонд является своеобразным мостиком, соединяющим их с людьми, которым необходима помощь.

Чтобы подать заявку, запишите видео с членами семьи и расскажите:

где и как вы встретили войну,

откуда вы и как потеряли дом,

есть ли в вашей семье люди со специальными потребностями,

если исчезнет проблема жилья, что вы сможете реализировать.

Авторы проекта подчеркивают, что видео должно быть не дольше 3 минут.