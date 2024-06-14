Шотландія продає безлюдний острів за понад 600 тисяч доларів: що там є

Крихітний безлюдний острів у Шотландії Мулаграх виставили на продаж. Його пропонують за 637 тисяч доларів разом із маленьким будинком.

Острів Мулаграх – найпівнічніша точка Літніх островів, що належать до архіпелагу, який тягнеться від рибацького порту Улапул до Високих Островів. Він займає площу всього 89 акрів, тобто 36 гектарів.

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Власний острів у Шотландії

Дістатися до острова не так вже й легко – треба подолати шлях у 35 хвилин на човні до материкової частини. Тому це місце буде ідеальним для тих, хто прагне до усамітненого життя.

На острові є будинок / Фото The Times

Значною перевагою для людей, котрі вважають себе інтровертами, стане відсутність сусідів поруч – жодних галасливих компаній чи великої кількості комах тут також немає,

– мовиться в оголошенні.

На острові є будинок з вересовим дахом, який назвали "винагородою за обмеження". Він обладнаний системою збору дощової води та зовнішнім компостним туалетом. Всередині є одна житлова кімната з кухонним куточком та місцем для обіду чи роботи. Вона дуже затишна.

Житлова кімната в будинку / Фото Elliot Roberts

Серед вагомих нюансів – північноатлантичний шторм на острові, який може досягати швидкості у 160 кілометрів на годину та відсутність питної води (треба подбати про бутельовану).