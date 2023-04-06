Архітектурна рідкість: на ринку з'явився блакитний особняк зі стародавньою вежею

Цей особняк у Ньюпорті викликає спокій та зачарування через блакитний відтінок фасаду. Він з'явився на ринку на початку квітня за 4,5 мільйона доларів.

Дім особливий не лише кольором екстер'єру. Він є перлиною Золотої епохи та вміщує вісім спалень. Особняк розташований у престижному районі Топ-оф-зе-Хілл, звідки можна дійти до центру міста всього за кілька хвилин.

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Унікальний будинок спроєктував відомий дизайнер

Особняк 1873 року побудований у стилі швейцарського шале. Його спроєктував відомий архітектор з Ньюпорта Джордж Чемплін Мейсон-старший. Протягом багатьох років він використовував особняк як основне місце проживання для своєї сім'ї.

Оскільки лише 26 будинків Мейсона збереглися, ця власність є певною мірою архітектурною рідкістю. Нинішні власники доклали багато зусиль для його модернізації та збереження протягом останніх 16 років.

Інтер'єр оновлений, але зберіг старовинну атмосферу / Фото Realtor

Особняк дуже комфортний для проживання: окрім спалень, тут є вітальня, кухня, обідня зона та домашні офіси, що обладнані газовими камінами, високоефективними системами опалення та охолодження, а також зарядний пристрій для електромобілів.

Родзинкою власності є середньовічна сторожова вежа зі сховищем, приміщенням для майстерень і астрономічним майданчиком, щоб споглядати нічне небо.

Середньовічна вежа / Фото Realtor