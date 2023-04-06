Дом особенный не только цветом экстерьера. Он – жемчужина Золотой эпохи и вмещает восемь спален. Особняк расположен в престижном районе Топ-оф-зе-Хилл, откуда можно дойти до центра города всего за несколько минут.

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Уникальное здание спроектировал известный дизайнер

Особняк 1873 построен в стиле швейцарского шале. Его спроектировал известный архитектор из Ньюпорта Джордж Чемплин Мэйсон-старший. В течение многих лет он использовал особняк как основное место жительства для своей семьи.

Поскольку только 26 домов Мейсона сохранились, эта собственность является в определенной степени архитектурной редкостью. Нынешние владельцы приложили много усилий для его модернизации и сохранения за последние 16 лет.

Интерьер обновлен, но сохранил старинную атмосферу / Фото Realtor

Особняк очень комфортен для проживания: кроме спален, есть гостиная, кухня, обеденная зона и домашние офисы, оборудованные газовыми каминами, высокоэффективными системами отопления и охлаждения, а также зарядное устройство для электромобилей.

Изюминкой собственности является средневековая сторожевая башня с хранилищем, помещением для мастерских и астрономической площадкой, чтобы наблюдать за ночным небом.

Средневековая башня / Фото Realtor