Так трапилось і з власником будинку в Кернсі. Він придумав оригінальний дизайн для ванної кімнати, але щось пішло не так.

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Ванна кімната, яка зводить з розуму

На ринку нерухомості з'явився новий скарб з цікавою родзинкою – оригінальною ванною кімнатою. Триповерховий будинок розташувався за адресою Sydney St, 45, Bayview Heights. Новим господарям та гостям резиденції він гарантує унікальний психоделічний досвід.

А все через оригінальний підхід до дизайну крихітної ванної. Здається, господарі хотіли візуально розширити межі, тож майже всі стіни оздобили дзеркалами. Відтак кімната перетворилась на воронку, знайти вихід з якої не так вже й легко. Підсилюють атмосферу розгубленості жалюзі, оздоблення золотом і ванна з чорного мармуру.



Ванна кімната, яка здивує / Фото Realestate

Великий сімейний будинок площею 1600 метрів квадратних розміщений на пагорбі, тож з нього відкриваються неймовірні краєвиди. Тут і кілька спалень, і офіс, і паркінг на 5 авто. Також особняк має систему безпеки, трифазне живлення та генератор, який може живити весь будинок.



Одна з кімнат будинку / Фото Realestate

Тераса з неймовірним краєвидом / Фото Realestate



Сімейний будинок / Фото Realestate