Будиночок розташований на острові Тобаго. Це житло Алексового вітчима, яке, очевидно, просто пустувало.

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Як хлопець переоблаштував будинок біля моря

Хлопець знайшов усі необхідні матеріали й попросив допомоги в місцевих майстрів. За три місяці в хатині зробили капітальний ремонт. А коштувало це взагалі копійки.

Я віддав майже 4 тисячі доларів, щоб облаштувати цей будинок. Тепер маю простору студію з ліжком, вітальнею, кухнею та ванною кімнатою,

– розповідає Алекс.

Нова сантехніка коштувала 150 доларів, а оновлення електрики — 190 доларів. У Британії за це довелося б заплатити 3 – 4 тисячі фунтів стерлінгів.

У хатині є найнеобхідніші меблі / Фото SWNS

Тепер за три місяці проживання хлопець витрачає лише 220 доларів. Стільки коштує електрика, вода та Wi-Fi.

Багато моїх друзів мають хорошу роботу, але більша частина їхніх доходів йде на оплату рахунків та оренду житла. У мене зарплата нижче середньої, але витрачаю значно менше грошей,

– поділився Кессіді.

Не всім користувачам в інтернеті сподобався результат ремонту. Дехто навіть назвав хатину "бляшаним сараєм". Ймовірно, через те, що британець не надто попрацював над інтер'єром. Однак Алекс каже, що він любить свій дім і не шкодує про вибір.