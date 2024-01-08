Будинок із сюрпризом: яке житло продають в Британії за 70 тисяч фунтів

Цей просторий будинок в Озерному краї збентежив покупців житла, коли з'явився на ринку всього за 70 тисяч фунтів. Якщо порівнювати цю вартість із середньою ціною будинку в Британії, то це дуже дешева пропозиція.

У грудні ціни на нерухомість у Великобританії знову зросли, як і в попередні два місяці. Зараз середня ціна будинку становить близько 287 105 фунтів стерлінгів. Отже, коли на ринку з'являються вигідні пропозиції, покупці одразу укладають угоди. Проте такої ж історії з цим будинком за 70 тисяч фунтів не сталося.

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Який сюрприз залишили власники

Будинок з терасою в Барроу-ін-Фернесс, Камбрія, здавався ідеальною пропозицією, але це лише на перший погляд. Агенти з продажу називають його "чудовою інвестиційною можливістю". Можливо, це так, але нові власники мають бути готові, що разом з будинком придбають купу мотлоху, який ледь не до стелі.

Головна спальня / Фото bettermove.co.uk

У головній спальні речами закиданий увесь комод, частково ліжко та підлога. У другій спальні ситуація не краща, а їдальню "поглинуло" море сумок, постільної білизни та контейнерів. Проте найгірший безлад – у вітальні. Вся підлога вкрита побутовими речами, мабуть, по груди.

Поміж усім цим мотлохом уважні помітять стан стін у головній спальні та вітальні, які потребують оновлення. Новим власникам треба буде важко попрацювати, щоб довести будинок до ладу.



Найгірший безлад у вітальні / Фото bettermove.co.uk

Соцмережі вибухнули жартами про це помешкання, яке описали як "купівлю особистого кошмару" та "пропозицію, яку не можна пропустити". Агенти ж кажуть, що продають такі занедбані будинки інвесторам, які "хочуть розширити свій портфель".