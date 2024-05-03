Раніше там був туалет: як жінка перетворила покинутий гараж на розкішний будинок

Джорджина Барнетт із Великої Британії перетворила занедбаний гараж на чудове житло. І хоч вона раніше "давала нове життя" нерухомості, з гаражами ще не працювала.

До перевтілення гараж використовувати як неофіційний туалет, тому там було над чим попрацювати. І зрештою, будівля стала для неї найскладнішим завданням у "кар'єрі".

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Гараж став затишним житлом

Гараж у Севеноуксі, Англія, є частиною сусіднього будинку із сімома спальнями, але його вже давно покинули.

Оскільки споруда розташовувалася поруч зі станцією, люди часто використовували її як туалет. На жаль, гараж занадто прогнив, щоб його рятувати, але я вирішила, що з нього можна щось зробити. Я побудувала те, що по суті є будинком із двома спальнями,

– поділилася Джорджина.

Завдяки своїм зусиллям жінка тепер має гарне робоче місце та житло для гостей.

Результат вражає / Фото Georgina Burnett

Підлога в будинку зроблена з перероблених матеріалів, а майже всі меблі – зі вторсировини або вживані. У такий спосіб британка заощадила тисячі доларів.

Сучасний інтер'єр / Фото Georgina Burnett

Захоплення перетворилося на справу життя

Бажання рятувати речі в Джорджини виникло випадково, коли вона навчалася в університеті.

Я розбила дзеркало у своїй кімнаті, але багато моїх друзів у холі перетворили розбиті шматочки на нові дзеркала, прикрасивши їх коштовностями й іншими деталями,

– пригадала жінка.

Після того випадку Джорджина почала думати винахідливіше, і це стало її фішкою. Так поступово вона дійшла до переоблаштування нерухомості.