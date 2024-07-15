Сім'я "кочує" по чужих будинках, щоб не платити за оренду: що це за схема

43-річна Ніккі та її 40-річний чоловік Рая мають двох дітей. З вересня минулого року подружжя влаштувалося на одну цікаву роботу, що дає можливість їм жити безплатно.

Чоловік з дружиною стали професійними доглядачами за будинками й домашніми тваринами. Так вони заощаджують тисячі фунтів на оренді житла та комунальних послугах.

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Можуть жити в 16 будинках безплатно

Подружжя заплатило 99 фунтів за членство на спеціалізованому сайті. Сім'я автоматично отримала можливість від чотирьох днів до шести тижнів жити в 16 різних будинках по всій Великій Британії та Європі.

Чоловік з дружиною підрахували, що за 11 місяців такої роботи вони зекономили понад 20 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1 мільйона гривень).

Цікаво, що змінити спосіб життя сім'я вирішила в червні 2023 року. Подружжя просто втомилось від постійного зростання вартості житла. Адже виховання двох малих дітей (8-річного Зіггі та 7-річної Черрі) теж потребувало витрат.

Якщо раніше пара платила за оренду будинку в Кенті 1200 фунтів та ще 400 – 500 фунтів за комунальні послуги, то тепер – лише оплачує внесок. Витрати сімʼї обмежуються мобільним зв'язком, їжею, страховкою та пальним.



Сім'я жила в різних будинках / Фото Supplied

Ми поливаємо рослини, підтримуємо чистоту в будинку і доглядаємо за домашніми улюбленцями, а це означає, що тварини можуть дотримуватися свого розпорядку дня замість того, щоб мучитися у розплідниках чи притулках. Хоча власники будинків перед від’їздом зазвичай не заповнюють холодильник продуктами, але часто залишають нам подарунки – ласощі, овочі та фрукти,

– поділилася Ніккі.

Однак через постійні переїзди сімʼї важко дотримуватись здорового харчування. Діти теж сумують за гуртками та своїми друзями, з якими змушенні постійно розлучатися.

Ніякі все ж переконана, що позитивні моменти переважають: "Діти отримують унікальний досвід, знайомляться з різними культурами та стилями життя".