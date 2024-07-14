Чоловік, на ім'я Сі, розповів, що його життя змінилося на краще після того, як він звільнився з роботи та переїхав у фургон. Так він зміг не лише закрити борги, а й добре заощадити.

Зверніть увагу Все робила сама: як дівчина перетворила свій занедбаний сарай на затишний будиночок

Британець живе у фургоні та подорожує світом

Сі орендував маленьку квартиру за 800 фунтів стерлінгів зі спільною ванною та кухнею. Там жили ще п'ять людей.

Згодом, влізши в борги, він зрозумів, що хоче змінити своє життя та жити якомога економніше. Тоді Сі купив фургон за 7 250 фунтів і переоблаштував його на житло. Так йому ще й вдалося здійснити свою мрію – подорожувати світом.



Спальна зона / Скриншот відео

Оскільки британець перестав платити таку велику суму за оренду, він зміг заощадити близько 18 тисяч фунтів стерлінгів за 1,5 року.



Кухонна зона / Скриншот відео

Що стосується "дому на колесах", то Сі подбав про "атмосферу котеджу" з великою кількістю деревини. У фургоні є спальне місце, кухонна зона з дров'яною конфоркою та газовою піччю. Чоловік навіть подбав про невелику ванну з душем і туалетом. Усе це він облаштував сам.