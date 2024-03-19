Три роки тому сім'я Ноуксів придбала за 2,1 мільйона фунтів стерлінгів маєток із п'ятьма спальнями та окремим котеджем. Подружжя планувало добудувати та розширити друге житло для 80-річного батька Наталі, у якого лікарі діагностували хворобу Паркінсона. Та сталася несподіванка.

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"Ми не знали, що ця земля не наша"

Коли реконструкцію майже завершили, місцеве лісництво Forestry England несподівано "постукало у двері" й повідомило подружжя, що частина землі, де розташований будинок, насправді належить британській короні.

"Ми не знали, що ця земля не наша. Це була випадкова помилка", – сказала Наталі.



З'ясувалося, що частина землі не належить подружжю / Фото Solent

Тепер британці змушені зупинити будівництво через загрозу судового позову. Проте вони дуже сподіваються вирішити конфлікт мирним шляхом – обміном земельних ділянок з лісництвом.

"Таким чином ми опинилися в ситуації, коли невелика ділянка лісу, яку ми раніше вважали своєю, є недоступною для простих людей та громадськості. Ми не визнаємо себе винними в усьому цьому і хочемо спробувати розв’язати проблему мирним шляхом на користь усіх сторін й без необхідності судового розгляду", – додав Вейн.



Подружжя разом із хворим батьком Наталі / Фото Solent

Суд поки що не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього будинку. Та, як правило, обмін земельними ділянками дозволяють лише за виняткових обставин, коли це відповідає інтересам всього суспільства.