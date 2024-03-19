Прикра помилка: чому від подружжя вимагають знести їхній будинок за 100 тисяч фунтів

Британському подружжю Вейн та Наталі Ноукс наказують знести їхній будинок за 100 тисяч фунтів стерлінгів через земельну ділянку, де він розташований. Чоловік з дружиною не можуть змиритися з цим, бо мають усі необхідні дозволи на будівництво.

Три роки тому сім'я Ноуксів придбала за 2,1 мільйона фунтів стерлінгів маєток із п'ятьма спальнями та окремим котеджем. Подружжя планувало добудувати та розширити друге житло для 80-річного батька Наталі, у якого лікарі діагностували хворобу Паркінсона. Та сталася несподіванка.

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"Ми не знали, що ця земля не наша"

Коли реконструкцію майже завершили, місцеве лісництво Forestry England несподівано "постукало у двері" й повідомило подружжя, що частина землі, де розташований будинок, насправді належить британській короні.

"Ми не знали, що ця земля не наша. Це була випадкова помилка", – сказала Наталі.



З'ясувалося, що частина землі не належить подружжю / Фото Solent

Тепер британці змушені зупинити будівництво через загрозу судового позову. Проте вони дуже сподіваються вирішити конфлікт мирним шляхом – обміном земельних ділянок з лісництвом.

"Таким чином ми опинилися в ситуації, коли невелика ділянка лісу, яку ми раніше вважали своєю, є недоступною для простих людей та громадськості. Ми не визнаємо себе винними в усьому цьому і хочемо спробувати розв’язати проблему мирним шляхом на користь усіх сторін й без необхідності судового розгляду", – додав Вейн.



Подружжя разом із хворим батьком Наталі / Фото Solent

Суд поки що не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього будинку. Та, як правило, обмін земельними ділянками дозволяють лише за виняткових обставин, коли це відповідає інтересам всього суспільства.