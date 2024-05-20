Називають "британським Чорнобилем": як виглядає покинуте містечко, звідки масово виїжджають

Містечко Парк Клун у Шотландії колись було популярним промисловим центром, де вирувало життя. Зараз там залишилося кілька мешканців, а покинуті й занедбані будинки британцям нагадують Чорнобиль.

Парк Клун розташований приблизно за 30 кілометрів від Глазго. Колись це був промисловий центр, де жили суднобудівники, але зараз – просто пустка.

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"Британський Чорнобиль"

Минулого року міська рада взялася вирішувати долю містечка. Зокрема, розглядала питання примусового викупу житлової площі для подальшого знесення та будівництва 120 нових об'єктів нерухомості на цьому місці. Проєкт все ж планують реалізувати – впродовж 2023 – 2028 років.

Протягом кількох років ми придбали понад 50% нерухомості в Парку Клун, зокрема найбільша покупка була торік. Далі плануємо викупити решту об'єктів нерухомості, щоб знести їх та розпочати довгострокову реконструкцію території,

– розповів речник ради Інверклайду.



Покинуті житлові будинки / Фото SWNS

Один з останніх місцевих жителів 71-річний Маршал Крейг каже, що не збирається переїжджати зі свого дому за жодних обставин.

Я прожив тут загалом 20 років, зокрема чотири конкретно в цьому будинку. Чесно кажучи, не хочу переїжджати, бо цілком щасливий тут. Іноді буває важко – хулігани приходять та ламають речі, але я абсолютно щасливий і не хочу звідси їхати,

– поділився пенсіонер.

Так званий "британський Чорнобиль" привернув увагу урбаністичних дослідників, які цікавляться постапокаліптичною атмосферою. У містечко часто приїжджають туристи.