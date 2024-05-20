Парк Клун расположен примерно в 30 километрах от Глазго. Когда-то это был промышленный центр, где жили судостроители, но сейчас – просто пустошь.

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"Британский Чернобыль"

В прошлом году городской совет взялся решать судьбу городка. В частности, рассматривал вопрос принудительного выкупа жилой площади для дальнейшего сноса и строительства 120 новых объектов недвижимости на этом месте. Проект все же планируют реализовать – в течение 2023 – 2028 годов.

В течение нескольких лет мы приобрели более 50% недвижимости в Парке Клун, в частности самая большая покупка была в прошлом году. Далее планируем выкупить остальные объекты недвижимости, чтобы снести их и начать долгосрочную реконструкцию территории,

– рассказал представитель совета Инверклайда.

Заброшенные жилые дома / Фото SWNS

Один из последних местных жителей 71-летний Маршал Крейг говорит, что не собирается переезжать из своего дома ни при каких обстоятельствах.

Я прожил здесь всего 20 лет, в частности четыре конкретно в этом доме. Честно говоря, не хочу переезжать, потому что вполне счастлив здесь. Иногда бывает трудно – хулиганы приходят и ломают вещи, но я абсолютно счастлив и не хочу отсюда уезжать,

– поделился пенсионер.

Так называемый "британский Чернобыль" привлек внимание урбанистических исследователей, которые интересуются постапокалиптической атмосферой. В городок часто приезжают туристы.