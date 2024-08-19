Економія на оренді: як пара перетворила старий човен на житло мрії

Дейл та його наречена Ненсі придбали й відремонтували старий човен 1970-х років. За рік проживання в новому помешканні вони заощадили 10 тисяч фунтів, які раніше витрачали на оренду.

Пара не хотіла зв'язуватися з іпотекою, тож намагалася по-іншому розв'язати житлову проблему. Коли британці побачили оголошення про продаж старого човна, то вирішили, що це їхній шанс.

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Британська пара живе в човні

Старий човен британці придбали за 22 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1,1 мільйона гривень). На ремонт, меблі та предмети декору довелося віддати ще 10 тисяч фунтів стерлінгів. Та це все одно значно дешевше, ніж купувати звичайне житло.

З фінансової точки зору, ми не могли дозволити собі купити будинок. Це все-таки виявилось відчутно дешевше,

– поділився Дейл.

Частково британці робили ремонт власноруч, але послугами майстрів скористалися. Тепер на борту є дров'яна піч, а також встановлені сонячні панелі, щоб економити на електроенергії.

Багато друзів Ненсі та Дейла щомісяця платять 1000 фунтів за оренду будинку в Лондоні. А їхні рахунки не перевищують 1 950 фунтів за рік.

Човен до та після ремонту / Фото SWNS

Минулого літа пара придбала ще фургон за 4 500 фунтів (240 тисяч гривень), який відремонтували попередні власники. Ним вони поїхали на фестиваль до Хорватії та подорожували Німеччиною, Австрією, Люксембургом та Словенією.

Ми дуже звикли до свободи. Можемо будь-якої миті переїхати, якщо щось не сподобається. Це позитивно впливає на наші стосунки,

– каже Ненсі.

У майбутньому британці планують збудувати крихітний будиночок й оновити фургон.