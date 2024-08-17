Спочатку всі думали, що перший власник будинку з фермою просто відмовився все продавати, коли розробляли план будівництва магістралі. Як з'ясувалося потім, причина тут інша.

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Життя посеред магістралі

Про цю історію розповіли в документальному фільмі "Люди Клеґа", який зняли майже через 20 років після завершення будівництва дороги. До слова, вона з'єднує Ліверпуль, Манчестер та Лідс.

Оскільки під фермерським будинком є геологічний розлом, для інженерів було значно простіше залишити його, аніж зносити, вирішуючи масу супутніх проблем,

– розповів журналіст Майкл Клеґ.

Тобто через знесення будинку могли виникнути проблеми, а залишати свою ферму без причини чоловік не захотів.

Будинок з фермою поміж автошляхами / Фото DAH

Ще в 1934 році Кен та його дружина казали, що автострада їм не заважає. Стало важче хіба через прибирання, бо постійний рух авто – це дуже багато пилу. Також пара ставала свідком кількох смертельних аварій.

У нас потрійний склопакет, щоб зменшити рівень шуму, але загалом це нічим не відрізняється від життя в будь-якому іншому місці, де є дорога. Єдине, що я не розумію, куди всі їздять щодня,

– розповів чоловік в одному зі своїх інтерв'ю.

Зараз фермою керує вже інша сім'я. Чоловік, дружина та їхній син продовжили фермерську справу.