Як часто потрібно прати подушки у спальні та вітальні: ось відповідь експертів

Запорукою гарного сну, комфортної вітальні та дотримання правил гігієни є правильне прання подушок. Пригадайте, коли ви востаннє це робили?

Частота прання подушок залежить від типу вашої подушки, а також індивідуальних факторів, таких як алергія та звички, що стосуються сну. Так чи іншакше подушки накопичують бруд, пил і шерсть домашніх тварин, якщо у вас є улюбленці. Як часто їх потрібно прати – відповідають експерти.

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Експерти про те, як часто прати подушки

Стандартні синтетичні подушки експерт і дизайнер інтер'єру Мохаммад Ахмед радить прати кожні 3 – 6 місяців.

Я рекомендую прати їх кожні три-шість місяців. Ця процедура допомагає позбутися пилових кліщів, поту і жиру з тіла, які накопичуються з часом,

– каже фахівець.

Та якщо ви страждаєте на алергію або астму, краще прати подужки кожні два місяці для здоровішого сну.

"Подушки з натурального наповнювача слід прати кожних 6 – 12 місяців. Вони потребують рідшого очищення через природну стійкість до алергенів і запахів.

Що стосується наволочок, їх варто прати кожні 1 – 2 тижні, щоб бруд не встигав на копичуватися.

"Декоративні подушки у вітальні треба прати принаймні раз на три місяці, якщо ви часто лягаєте на них, дивлячись телевізор. Та якщо ви дозволяєте своїм улюбленцям сидіти на дивані, то це варто робити частіше.

Проте буває так, що вітальня пустує, адже її використовують лише як кімнату для гостей. У такому випадку подушки можна прати рідше, ніж кожні 3 місяці.