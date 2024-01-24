Навіть у межах 500 тисяч доларів важко знайти багато варіантів бажаного житла у фермерському стилі. Рієлтори виокремили п'ять варіантів, які справді варті уваги, бо вони просторі й затишні, а також у гарному житловому стані.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Дугласвілл, штат Джорджія

Ціна: 350 тисяч доларів

Новобудова на лісистій ділянці / Фото Realtor

Це найбюджетніше зі списку, але абсолютно нове житло в сучасному фермерському стилі. Будинок вміщує три спальні, дві ванні кімнати та кухню. Розташування житла зручне – до центру Атланти та аеропорту їхати 40 хвилин.

Г'юстон, штат Техас

Ціна: 445 тисяч доларів

Чудова фермерська хатина у великому місті / Фото Realtor

У це важко повірити, але так, у такому великому місті можна придбати чудовий фермерський будинок у тихому куточку. Житло збудували ще у 1981 році, але нещодавно його оновили як зовні, так і всередині. У будинку є три спальні, дві ванні кімнати та кухня.

Рей Тауншип, штат Мічиган

Ціна: 429 900 доларів

Найпривабливіший будинок, що розташований у маленькому містечку / Фото Realcomp

Двоповерховий будинок із чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами має площу 185 квадратних метрів. Його збудували ще у 1960 році, але нещодавно облаштували як сучасний фермерський будинок.

Маклауд, штат Оклахома

Ціна: 450 тисяч доларів

Затишний фермерський будинок в усамітненому місці / Фото Realtor

Цей одноповерховий будинок площею 185 квадратних метрів має всі класичні особливості сучасного фермерського будинку. Усередині є дві спальні та дві ванні кімнати, кухня та комора. Ставок для риболовлі, велике бетонне патіо, два повноцінні паркувальні майданчики також входять у вартість.

Міннесота Біч, штат Північна Кароліна

Ціна: 493 тисячі доларів

Сучасний фермерський будинок у маленькому містечку / Фото NCRMLS

Абсолютно новий трирівневий будинок із трьома спальнями та трьома ванними кімнатами. Він одразу привертає увагу через те, що розміщений на підвищенні. І це не дарма, адже Міннесота Біч – містечко прибережне, і в негоду вода могла б затоплювати наземні будинки.

Окрім основних кімнат, у будинку є вітальня, їдальня та кухня відкритого планування, а також комора, пральня й мансарда.