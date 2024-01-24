Сучасні будинки у фермерському стилі: скільки коштують бюджетні варіанти таких помешкань у США
Джерело:Realtor
Останнім часом сучасні фермерські будинки в містах мають підвищений попит на ринку житла у США. Саме тому вони коштують дуже дорого, адже місцеві агенти вважають бюджетними ціни до 500 тисяч доларів.
Навіть у межах 500 тисяч доларів важко знайти багато варіантів бажаного житла у фермерському стилі. Рієлтори виокремили п'ять варіантів, які справді варті уваги, бо вони просторі й затишні, а також у гарному житловому стані.
Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові
Дугласвілл, штат Джорджія
Ціна: 350 тисяч доларів
Це найбюджетніше зі списку, але абсолютно нове житло в сучасному фермерському стилі. Будинок вміщує три спальні, дві ванні кімнати та кухню. Розташування житла зручне – до центру Атланти та аеропорту їхати 40 хвилин.
Г'юстон, штат Техас
- Ціна: 445 тисяч доларів
У це важко повірити, але так, у такому великому місті можна придбати чудовий фермерський будинок у тихому куточку. Житло збудували ще у 1981 році, але нещодавно його оновили як зовні, так і всередині. У будинку є три спальні, дві ванні кімнати та кухня.
Рей Тауншип, штат Мічиган
- Ціна: 429 900 доларів
Двоповерховий будинок із чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами має площу 185 квадратних метрів. Його збудували ще у 1960 році, але нещодавно облаштували як сучасний фермерський будинок.
Маклауд, штат Оклахома
- Ціна: 450 тисяч доларів
Цей одноповерховий будинок площею 185 квадратних метрів має всі класичні особливості сучасного фермерського будинку. Усередині є дві спальні та дві ванні кімнати, кухня та комора. Ставок для риболовлі, велике бетонне патіо, два повноцінні паркувальні майданчики також входять у вартість.
Міннесота Біч, штат Північна Кароліна
- Ціна: 493 тисячі доларів
Абсолютно новий трирівневий будинок із трьома спальнями та трьома ванними кімнатами. Він одразу привертає увагу через те, що розміщений на підвищенні. І це не дарма, адже Міннесота Біч – містечко прибережне, і в негоду вода могла б затоплювати наземні будинки.
Окрім основних кімнат, у будинку є вітальня, їдальня та кухня відкритого планування, а також комора, пральня й мансарда.