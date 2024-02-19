Житло в Карпатах: які зараз ціни на нерухомість з неймовірними краєвидами

Загалом ціни на нерухомість у Карпатах зростають через підвищену зацікавленість покупців та інвесторів до західного регіону. За два роки війни рекреаційний ринок житла розширився вдвічі.

Кількість котеджних містечок і таунхаусів у карпатських населених пунктах зростає. Це пов'язано з тим, що багато людей з Києва, Харкова, Дніпра шукають саме такі варіанти житла. Коли є попит, його намагаються задовольнити.

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Скільки коштують помешкання в Карпатах та що купують

Чимало українців із центральних і східних областей купують котеджі з краєвидами на гори замість квартири з такою ж вартістю. Також є випадки придбання помешкань для відпочинку на літо. Окрім того, в такі будиночки інвестують і з метою здавання в оренду.

"Котеджні містечка у Карпатах будують малі й великі будівельні компанії, як регіональні, так і львівські, київські. У таких містечках працює керівна компанія, яка протягом року шукає клієнтів і здає об'єкт в оренду, при цьому залишаючи можливість власникам проживати, коли їм потрібно", – розповів голова Івано-Франківського обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості Віктор Фурдіяка.

Ціни на елітні комплекси стартують від 2 тисяч доларів за квадрат – це в Татарові, Микуличині, Яблуниці та Яремчому на Франківщині. В економваріантах квадрат у котеджах коштує в межах 500 – 1500 доларів.

"Враховуючи, що площі таких котеджів зазвичай 80 – 100 квадратних метрів, це справді близько до вартості квартири. Тим більше, що є чимало варіантів з такою площею", – додав експерт Фурдіяка.

Де найвищі ціни

За даними OLX, у січні на онлайн-платформі опублікували 288 оголошень з продажу будинків, котеджів, таунхаусів і дач у Ворохті, Косові, Криворівні, Микуличині, Пилипці, Поляниці, Славському, Яремчому

Найвищі ціни зафіксували в Поляниці та Яремчому. Середня вартість котеджу в Яремчому становить 13 мільйонів гривень, а в Поляниці – 12, 8 мільйона. У Пилипці теж дорого – вартість будинків стартує від 11 мільйонів гривень. П'ятірку замикають Славське та Микуличин з ціною до 10 мільйонів гривень.

Загалом найдешевшими є модульні будинки. У Славському, наприклад, вони коштують в середньому 780 тисяч гривень.